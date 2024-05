Fiera Agricola del Santerno. In arrivo 79 espositori tra frutta, verdura e fiori: "Sostegno al territorio"

Laboratori didattici, degustazioni e folklore. E ancora esposizioni di animali, incontri e la gara di canto del gallo. Torna dal 14 al 16 giugno, per la sua dodicesima edizione, la Fiera Agricola del Santerno. Appuntamento come da tradizione nel complesso di Sante Zennaro per un evento che lo scorso anno ha registrato 50mila presenze. Cancelli aperti da venerdì 14 dalle 18 alle 23; sabato 15 dalle 9 alle 23; domenica dalle 9 alle 21. Ingresso gratuito.

Su una superficie espositiva di 4mila mq coperti e 60mila mq scoperti, la manifestazione ha come obiettivo quello di far conoscere a un pubblico sempre più ampio i prodotti dell’agricoltura e i valori che caratterizzano la loro produzione. Come ogni anno, è prevista una vasta area dedicata all’esposizione, degustazione e vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari delle aziende produttrici, che saranno ben 56 tra frutta, verdura, salumi, formaggi, miele, confetture e tanto altro. C’è poi la mostra mercato del vivaismo, con sei realtà; quella delle macchine e attrezzature per l’agricoltura, prodotti per il giardinaggio e la zootecnia, con 23 espositori.

Ad arricchire questa ampia lista di prodotti e produttori, si aggiunge l’area dedicata alle mostre delle razze zootecniche autoctone dell’Emilia-Romagna, che riscuote sempre maggior interesse e suscita, di anno in anno, sempre più attesa. In programma quest’anno la rassegna interprovinciale bovini razza romagnola, con la presenza di una cinquantina di capi; la rassegna interregionale della razza asino romagnolo, che tra adulti e puledri vanta 56 iscritti alle varie categorie; la vetrina della razza cavallo agricolo italiano tiro pesante rapido; la vetrina delle razze ovicaprine e spettacolari dimostrazioni di falconeria.

"A un anno dall’alluvione, la Fiera rappresenta un’ulteriore occasione per sostenere il nostro tessuto agricolo locale – commenta il sindaco Marco Panieri –. E quest’anno, insieme all’Associazione italiana celiaci, abbiamo assunto anche l’impegno per una rappresentazione plurale e inclusiva dell’alimentazione, accrescendo opportunità di incontro e crescita".

Nelle parole dell’assessore Pierangelo Raffini (Sviluppo economico-Agricoltura), la manifestazione costituisce un "momento privilegiato di scambio di idee, conoscenze, modalità di lavoro per agricoltori e produttori ma anche, e soprattutto per le famiglie e in particolare i bambini per i quali è un momento da vivere a diretto contatto con la realtà della campagna che spesso e volentieri gli è estranea".

Secondo Giordano Zambrini, del Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda, sarà una Fiera "improntata sulla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze che vedranno numerose attività imprenditoriali esporre e vendere i loro prodotti, questo in un’ottica di ripartenza dopo quanto successo nel 2023".