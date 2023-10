Finanza, blitz all’Imolese. La società: "Normali controlli. Verifiche sugli anni 2018-2022"

La Guarda di Finanza fa visita alla sede dell’Imolese Calcio 1919. Lo ha comunicato la stessa società rossoblù con un comunicato ufficiale, dopo che una prima notizia è stata diffusa ieri mattina dalla stampa locale.

"Si comunica che nella giornata di ieri (giovedì, ndr) – ha spiegato la società rossoblù – la guardia di finanza con la collaborazione dello staff amministrativo dell’Imolese Calcio ha verificato la contabilità delle stagioni 201819,1920, 2021, 2122 relativamente alle gestioni Spagnoli -De Sarlo".

Per la società si è trattato di un "regolare accertamento delle istituzioni teso a verificare eventuali anomalie fiscali e contributive".

"La società imolese calcio 1919 – ha concluso – si pone al fianco delle istituzioni per combattere eventuali irregolarità, fuori e dentro il campo , perseguendo lo spirito di sportività e correttezza che ci contraddistingue". Non è stato possibile ricostruire se la Finanza abbia portato via del materiale dalla sede della società e di che tipo e quale fosse l’esatto oggetto dei controlli – se di routine o legati a un’indagine – e che esito abbiano avuto.

Le verifiche eseguite dalle Fiamme Gialle riguardano in ogni modo la precedente gestione. Del resto il nuovo corso che vede la maggioranza in mano presidente Domenico Altomonte, ha preso il via appena lo scorso luglio. Con qualche strascico derivante dal passato. La squadra – che milita nel campionato di serie D – riceverà, infatti, quasi certamente un punto di penalizzazione per il mancato pagamento degli stipendi di giugno 2023.

Una situazione , questa, che era stata così commentata dal numero uno Altomonte nelle scorse settimane: "Era già calcolato, il -1 probabilmente arriverà, ma abbiamo preferito destinare i fondi per sistemare cose più importanti – aveva concluso – : non ci sono nubi".