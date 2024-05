Firmato il patto Comune-Agenzie per il lavoro

Firmato in Municipio il patto tra Comune e Agenzie per il lavoro che ha l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo occupazionale. Alla sigla del protocollo d’intesa erano presenti il sindaco Marco Panieri, l’assessore allo Sviluppo economico, Pierangelo Raffini, e le 9 agenzie per il lavoro attive sul territorio. Messo a punto a febbraio, il protocollo è pensato per aiutare inoccupati, disoccupati e i cosiddetti Neet che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione in città e nel circondario. "Il valore aggiunto di questa iniziativa è quello di far rimanere le professionalità sul territorio", sottolinea il sindaco Panieri. "Questo è un accordo molto significativo – aggiunge Raffini –, forse unico nel suo genere, che nasce dall’attenzione che questa amministrazione ha verso il lavoro, che rientra tra i suoi obiettivi di programma importanti".