Fondi alle aziende tecnologiche

C’è tempo fino al 29 marzo per partecipare al bando CoBo Power Up promosso dal Città metropolitana nell’ambito del èrogetto "Cte Cobo - Casa delle Tecnologie Emergenti di Bologna" e realizzato in collaborazione con Officina Digitale di Imola e in coordinamento con il Comune di Imola e il Circondario. Obiettivo dell’iniziativa è supportare lo sviluppo di 15 realtà imprenditoriali offrendo l’opportunità di partecipare a un percorso di incubazione di tre mesi e un contributo di 20mila euro per lo sviluppo del progetto imprenditoriale.

Con l’avviso verranno selezionate cinque startup già costituite e dieci progetti d’impresa che stanno sviluppando soluzioni basate sulle tecnologie: 5G; blockchain; intelligenza artificiale; tecnologia quantica; Internet delle cose; edge-Cloud computing; high performance computing; realtà aumentata/realtà virtuale negli ambiti industria 4.0, industrie culturali e creative, servizi urbani innovativi. Attraverso il percorso di incubazione, curato da Officina Digitale, le realtà selezionate, oltre a un rimborso spese di 20mila euro ciascuna a copertura del 100% dei costi, potranno entrare in contatto con l’importante rete di imprese del territorio imolese, acquisendo competenze, maturità imprenditoriale e relazioni.

I moduli per le candidature sono disponibili sul sito Internet del progetto.