Fondi per l’affitto, la replica a Spadoni

Il mancato rifinanziamento del fondo per gli affitti denunciato dall’assessora Spadoni? Il consigliere comunale leghista Simone Carapia replica: "Il mancato rifinanziamento rientrava nelle previsioni sia del secondo governo Conte sia del governo Draghi e già in passato, in almeno cinque casi, non è stato rifinanziato, da Monti, Letta, Renzi e cavallo fra governo Gentiloni e primo governo Conte. Quindi l’assessore Spadoni parla solo oggi di rinsavire? Come al solito si sveglia tardi e fa della propaganda gratuita. Il governo ha dovuto compiere delle scelte, dando la priorità da un lato al sostegno alle famiglie e alle fasce deboli e ai lavoratori, dall’altro alle aziende alle prese con le ingenti spese dettate dall’inflazione. Mi pare che Imola tra Pnrr e rimborsi da alluvione non si possa lamentare di questo governo".

Dello stesso avviso Nicolas Vacchi, capogruppo di Fratelli d’italia: "La discussione sulla manovra finanziaria del Governo non si è ancora conclusa, ma l’Assessore Spadoni non perde tempo per sparare sentenze su delle eventuali scelte che non sono ancora state votate, e quindi non sono certe. ‘I fondi son stati “tagliati” afferma dorse in maniera inconsapevole o forse in maniera volutamente travisata, ma è bene ricordare che non è affatto vero che i fondi sono stati tagliati, ma si sono messe in campo altre forme di sostegno per le famiglie e imprese italiane".