Formula Imola, la conferma: Benvenuti resta fino al 2026

Imola, 9 giugno 2024 – Archiviata la pratica bilancio, con il consuntivo 2023 chiuso con un utile di 330mila euro, per Formula Imola (come anticipato ieri sulle nostre colonne, ndr) è tempo di pensare ai futuri assetti organizzativi. Il direttore generale Pietro Benvenuti, il cui contratto firmato nel 2021 era arrivato a scadenza (ma era prevista la possibilità di una proroga per ulteriori due anni), resterà al proprio posto fino al 2026.

Così ha deciso il Consiglio di amministrazione di Formula Imola, che a sua volta dovrà essere rinnovato a breve. Entrato in carica il primo gennaio 2021, il board presieduto da Gian Carlo Minardi era infatti legato all’approvazione del bilancio 2023; ma anche in questo caso è già stata disposta una proroga. Che sarà di 45 giorni. Nel frattempo, Fabio Bacchilega, presidente del Con.Ami (socio unico della Spa di gestione dell’attività dell’Autodromo), e il sindaco Marco Panieri (il Comune è socio maggioritario del Consorzio) incontreranno lo stesso Minardi per convincerlo a restare. Pure in questo caso, come ormai chiaro a tutti, si lavora infatti nel segno della massima continuità.

«Il gioco di squadra fatto in questi anni è stato molto positivo – commenta il sindaco Panieri –. I risultati del bilancio 2023, che ha dovuto tenere conto della criticità legate all’alluvione, lo dimostrano. Abbiamo davanti a noi sfide molto importanti: sia nell’immediato, con l’arrivo del Tour de France il 30 giugno poi delle European Le Mans Series a luglio e delle Finali Mondiali Ferrari in autunno; sia nel futuro".

Insomma, fermo restando che l’ultima parola spetterà a Minardi, il piano del Comune sembra come detto essere orientato a cambiare il meno possibile: conferma pressoché in blocco del Consiglio di amministrazione uscente del quale fanno parte anche Susanna Caroli, Aldo Costa, Augusto Machirelli e Valeria Vignali (possibile al massimo una sostituzione) e avanti con l’attuale presidente almeno per una buona parte dei tre anni di mandato.

«C’è grande fiducia in questo Cda – conclude il sindaco Panieri –. Queste settimane serviranno per vedere gli assetti futuri, ma il punto di partenza resta quello di confermare chi c’è. Il gioco di squadra tra Comune, Con.Ami e Autodromo si è rivelato quantomai positivo. L’auspicio è che Minardi accetti un altro mandato, anche se ci rendiamo conto che le sfide da affrontare sono tante. Qualche interlocuzione comunque c’è già stata, vedremo a cosa porterà. Le prossime settimane saranno decisive".