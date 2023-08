Fugge dalla casa di riposo Salvato dai carabinieri

Dodici ore, a vagare da solo per la campagna di Castel San Pietro. Senza riuscire a orientarsi, senza poter chiedere aiuto. Un pensionato di 77 anni, malato di Alzheimer, è stato salvato la sera di sabato dai carabinieri, avvertiti da un cittadino che aveva visto l’uomo aggirarsi spaesato nei pressi del fiume.

L’anziano, ricoverato in una struttura protetta della zona, si era allontanato senza farsi notare verso le 7,30 del mattino. Poi aveva camminato, per tutto il giorno, senza una meta, senza un luogo dove ripararsi dalla pioggia. Poco dopo il suo allontanamento è stato il personale della casa di riposo a dare l’allarme ai militari dell’Arma, denunciando la scomparsa dell’ospite. Che soltanto dodici ore dopo è stato finalmente rintracciato.

Un cittadino, che stava passeggiando lungo l’argine del fiume in località Fonte Fegatella, ha notato il settantasette in difficoltà: era seminudo e sembrava volere entrare nel fiume. Per questo l’uomo ha subito chiamato la centrale operativa del 112: quando i militari dell’Arma della stazione di Castel San Pietro sono arrivati, assieme al personale del 118 già allertato, hanno soccorso l’anziano. Che, malgrado la brutta esperienza, è risultato essere in buona salute. Trasportato al pronto soccorso per essere visitato, è stato poi riaccompagnato nella struttura da cui era scappato via la mattina e riaffidato al personale.

n. t.