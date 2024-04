’G come Goodman’, il secondo libro di Montefusco e Milano

L’hanno fatto di nuovo. Il duo Max Milano e Antonio Montefusco, dopo #Marenile uscito nel 2019, si è ripetuto scrivendo un altro romanzo a quattro mani. Il nuovo libro si chiama ’G come Goodman’, edito da Eta Beta e in vendita su Ibs, Amazon e negli altri store digitali. Una storia fantastica ambientata a Castel Guelfo che verrà presentata a maggio. Non mancheranno cambi di scenario e personaggi fantastici. "Un fatto epocale come la pandemia ha acceso la lampadina nelle stanze della fantasia per raccontare di un contagio che non ha nulla a che vedere con il virus. Nel borgo arriva a tutti gli abitanti un inquietante messaggio in cui viene improvvisamente imposto il divieto di amare, di non esprimere più i propri sentimenti e di indossare una mascherina per coprire le espressioni della bocca – spiegano i due –. Dispiace che questo libro non l’abbia potuto leggere la nostra amica Cristina Carpeggiani che ci ha fatto conoscere una quindicina di anni fa".