Giacomo Sintini si racconta per la lotta contro le leucemie

L’ex pallavolista Giacomo Sintini al Boom Knowledge Hub di Crif per un evento a sostegno dell’associazione che porta il suo nome, dedicata alla lotta contro linfomi e leucemie. L’evento – organizzato dall’associazione La 100 del Dono – era intitolato ‘Forza e Coraggio’ e prendeva il nome dal libro di Sintini che ni ha condiviso la sua esperienza personale: "Durante la mia sfida con la malattia, avrei voluto qualcuno che mi raccontasse la propria esperienza positiva. Ho deciso di farlo, di portare la mia esperienza come dono per gli altri, per affrontare le difficoltà e uscirne vincitori, come nello sport. Ringrazio La 100 del Dono per il loro supporto". Paola Galassi, vice Presidente de La 100 del Dono: "Portare avanti un’organizzazione di volontariato richiede dedizione, passione e tanta energia. Lo facciamo per il battito di cuore che sentiamo ogni volta che aiutiamo qualcuno". Il 35% del ricavato è stato donato all’associazione Giacomo Sintini per finanziare progetti di ricerca in ambito onco-ematologico, contribuendo alla lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.