Giardini in corsa, premi ai migliori allestimenti

Il debutto, lo scorso anno, era stato rovinato dall’alluvione. Ora però il concorso ‘Giardini in corsa’, organizzato da Comune e Area Blu, è pronto per la sua seconda edizione. A essere premiati saranno i migliori allestimenti delle 16 aiuole presenti lungo viale Dante la prossima primavera. E in particolare nel periodo che va tra il Wec - World endurance championship del 19-21 aprile al Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio. "L’obiettivo è quello di valorizzare la creatività dei partecipanti nell’allestimento paesaggistico e abbellimento estetico delle aiuole dei luoghi che costituiscono il principale accesso all’area dell’Autodromo – fanno sapere dal Municipio – che dovranno essere allestite in modo da coniugare il verde pubblico con il tema della corsa, della Formula 1 e anche del trentennale della scomparsa dei piloti Ayrton Senna e Roland Raztenberger". Possono partecipare associazioni, istituti scolastici superiori e universitari con indirizzi attinenti al tema del concorso e imprese che operano nel settore e che a vario titolo si impegnano nella progettazione, realizzazione e manutenzione del verde.

La partecipazione al concorso è libera e gratuita; la volontà di partecipare dovrà essere manifestata tramite domanda da presentare al Comune entro il 16 marzo utilizzando un modulo che sarà presto disponibile online e al quale dovrà essere allegata la bozza grafica di massima dell’allestimento che si intende realizzare.

L’allestimento delle aiuole a cura dei partecipanti al concorso dovrà essere effettuato dall’8 al 13 aprile e rimarrà in essere fino al 20 maggio compreso. Per le ammissioni e la premiazione è istituita una commissione composta da dipendenti comunali o esperti esterni, che opereranno senza diritto ad alcun compenso per l’attività prestata.

La commissione valuterà mediante sopralluogo gli allestimenti realizzati prendendo in considerazione l’estetica e l’impatto visivo in considerazione del contesto in cui le aiuole sono posizionate. Sarà assegnato un punteggio (massimo 15 punti), valutando i seguenti criteri: originalità, impatto visivo e attinenza tema concorso. I premi per i primi tre classificati andranno dai 300 agli 800 euro. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione all’iniziativa.