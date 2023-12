Giardino delle scuole Cappuccini intitolato a Silvia Domenicali

È stato dedicato a Silvia Domenicali il giardino della scuola primaria (ex elementare) Cappuccini, oggi aula verde per le lezioni all’aperto. Insegnante della scuola, prematuramente scomparsa, ha lasciato un vuoto enorme. Perciò il collegio docenti ha deciso di intitolarle lo spazio, riorganizzato e riprogettato, grazie ai fondi Edugreen, alla donazione di una docente in pensione, nonché dei genitori delle uscenti classi quinte.

"Silvia Domenicali è stata sostenitrice dell’educazione all’aria aperta, scientifica e sperimentale, oltre che del gioco degli scacchi – ricorda Teresa Cuciniello, dirigente scolastico dell’Ic 6 –. A tal proposito, installeremo anche una scacchiera da esterno con pezzi giganti donata dai genitori delle quinte". Alla cerimonia, oltre ai familiari di Domenicali, erano presenti il sindaco Marco Panieri, il vice Fabrizio Castellari, l’assessora all’Ambiente Elisa Spada, le colleghe e gli alunni della scuola.