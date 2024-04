Gli eventi nel circondario . Cittadinanza a Liliana Segre

Ecco il mosaico delle iniziative dei comuni del circondario per le celebrazioni del 79esimo anniversario della Liberazione. Giovedì 25 aprile, a partire dalle 9, a Borgo Tossignano partirà un corteo dal municipio con la partecipazione del Corpo Bandistico Sant’Ambrogio di Castel del Rio. Spazio, poi, alla deposizione delle corone al monumento ai Caduti di viale Marconi, alla lapide dei Partigiani presso l’ex sede comunale di via Roma e al Memorial Largo Gruppo di Combattimento Folgore insieme ad alcuni alunni delle scuole che eseguiranno canti e mostreranno gli elaborati a tema. Frazioni protagoniste durante la mattinata: a Codrignano all’altezza delle lapidi ai Caduti nella chiesa parrocchiale e a Tossignano al Palazzo Pretoriale. Nell’abitato collinare sarà mostrato, inoltre, il pannello documentale sulla distruzione del paese causata dai bombardamenti realizzato con il contributo della ProLoco. Santa messa alle 11.15 nella chiesa arcipretale del capoluogo celebrata dal parroco don Marco Baroncini. Qualche chilometro più a valle, a Casalfiumanese, dopo la messa delle 10 nella chiesa di San Gregorio Magno e la deposizione di una corona di alloro davanti al monumento ai Caduti, ecco la commemorazione ufficiale tra letture di stralci di saggi e posizionamento dei messaggi di pace realizzati dai bimbi delle scuole locali. Pomeriggio dedicato all’omaggio nelle frazioni di San Martino in Pedriolo e Sassoleone con corone realizzate in classe dai più piccoli.

Festa anche a Dozza, con inizio alle 10.30, con ritrovo in Piazza Carducci per l’alzabandiera nei pressi del monumento degli Alpini. A seguire, salita per la benedizione della lapide dei Caduti sotto il portico del palazzo comunale e poi in Piazza Zotti per la consegna del riconoscimento alla memoria del combattente Mario Pozzi e l’esibizione del Gruppo Bandistico. Tanti gli appuntamenti in agenda a Mordano. Consiglio comunale stasera alle 20, per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre mentre il giorno successivo alle 20.30 sarà la volta della proiezione di filmati storici dal titolo ‘Operatio Wowster’ presso la Cittadella di Bubano insieme all’associazione Senio River 1944-1945. Commemorazione il 25 dalle 10.30 in Piazza della Pace a Mordano ed epilogo il 29 alle 20.30 con l’incontro pubblico ‘Guerra e Pace: idee e teorie a confronto’ presso la Sala Palazzo Liverani a chiusura della rassegna ‘La memoria - Il filo rosso tra passato e futuro’.