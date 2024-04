Gli ’Improlevitas’ presentano ’Eros’

Domani ecco la presentazione di ‘Eros’. Alle 21, negli spazi di Cantinarmonica in Piazza della Libertà a Toscanella di Dozza, disco di esordio del collettivo Improlevitas. L’esibizione dal vivo del trio, composto da Maurizio Lesmi (sax, effetti), Lorenzo Tosarelli (pianoforte) e Roberto Bartoli (contrabbasso), è organizzata da Erebo Produzioni e Combo Jazz Club Imola. Il modo migliore per tenere a battesimo la recente fatica in studio della band, appena uscita per l’etichetta Setola di Maiale. Ingresso libero.