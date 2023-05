Gli studenti e Peppe Servillo Tremila euro per gli sfollati

"È stato davvero emozionante assistere al concerto ’Bambini che suonano per altri bambini. Condividere e sognare insieme…’ al teatro Stignani, promosso dall’IC2 Innocenzo Carducci con il supporto fondamentale dell’Emilia-Romagna Festival, nello staff del maestro Massimo Mercelli e la straordinaria partecipazione di Peppe Servillo. Musica e solidarietà hanno camminato insieme ancora una volta". Sono parole sentite quelle di Fabrizio Castellari, vice sindaco e assessore alla Scuola, che mercoledì sera ha portato il saluto del Comune di Imola all’importante evento che ha riscosso un grande successo.

Va sottolineato che grazie, alla collaborazione con il , Comitato provinciale di Bologna dell’Unicef, l’IC2 ha devoluto l’incasso della serata, pari a 3.130 euro, ad iniziative a sostegno dei bambini colpiti nei giorni scorsi dall’alluvione e dalle frane nella nostra regione e ai bambini colpiti nei mesi scorsi dal terremoto in Siria e Turchia.

"È stato emozionante vedere i nostri ragazzi che hanno suonato per altri ragazzi loro coetanei, meno fortunati di loro – aggiunge l’assessore Castellari –: sia per quelli che vivono più vicino a noi, anche a Imola, in zone colpite dall’alluvione e dalle frane sia a quelli più lontani, colpiti dal terremoto che ha distrutto città e territori in Siria e in Turchia. Il tutto attraverso il legame forte dell’Unicef, sempre più presente nel nostro territorio a sostegno delle nostre iniziative. La musica – conclude – è sempre un’opportunità formativa straordinaria, tanto più in questo caso, con i ragazzi che hanno avuto la possibilità di suonare a fianco di un grande maestro come Peppe Servillo, che ha interpretato magistralmente la serata, come fosse parte da sempre di questo straordinario gruppo che è l’Innocenzo da Imola ensemble. Un grazie enorme agli alunni, al gruppo di insegnanti davvero motivati, alla loro dirigente scolastica e più in generale alla scuola imolese, bella e tenace, che continua a promuovere iniziative di grande qualità e spessore anche in questi ultimi giorni dell’anno scolastico".

Sono del resto tante le iniziative, anche culturali e musicali, che si stanno organizzando per sostenere gli alluvionati. Prima fra tutte, il concertone che si terrà in Autodromo il prossimo 5 agosto. Un’idea lanciata da Laura Pausini a cui hanno già aderito Samuele Bersani, Cristina D’Avena e Malika Ayane. E, nelle prossime settimane, tanti altri artisti si aggiungeranno per salire sul palco e far sentire la loro voce a sostegno delle popolazioni colpite.