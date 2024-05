Gran Turismo, Porsche e Formula 4: nel fine settimana arriva l’Aci racing

Auto di nuovo in pista all’Autodromo con l’Aci racing weekend. Venerdì, sabato e domenica all’Enzo e Dino Ferrari c’è infatti il primo appuntamento imolese dell’anno con i campionati Italiani a quattro ruote (il secondo è in programma dal 6 all’8 settembre). Un fine settimana ricco di prove e gare entusiasmanti. Scenderanno in pista sia piloti di comprovata esperienza sia giovani talenti, che trovano in queste competizioni le condizioni ideali dove mettere alla prova le proprie qualità e iniziare un percorso di avvicinamento al professionismo.

A partire da venerdì, tra i cordoli del circuito si alterneranno i bolidi del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Formula 4 Italian Championship, Porsche Carrera Cup Italia e Mini Challenge. Accesso gratuito al paddock nelle tre giornate e alle Tribune Start/Partenza 1 e Start/Partenza 2 nelle giornate di sabato e domenica.

Salutate le auto, saranno le bici a tornare protagoniste lungo i tornanti del Santerno. Sabato 8 giugno all’Enzo e Dino Ferrari spazio infatti alla quarta edizione del Suzuki bike day. In compagnia di vari campioni del mondo dello sport e dell’ex ciclista azzurro Davide Cassani, i partecipanti affronteranno in anteprima parte dell’attesissimo percorso della seconda tappa del Tour de France 2024 (appuntamento domenica 30 giugno) che si intreccerà con lo storico percorso dei Mondiali di ciclismo 2020 e dei Mondiali del 1968. In totale, 53,5 chilometri di salite e discese, con pendenze massime del 16% e con un dislivello di 930 metri. La partenza è prevista dalle 8.30 alle 9 in Autodromo di Imola, con termine previsto alle 12.30. Sono ammesse tutte le tipologie di biciclette, nessuna esclusa.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite portale dedicato, compilando il modulo online, entro il 5 giugno; iscriversi direttamente in loco, il 7 giugno, il giorno precedente all’evento dalle 17 alle 19, e l’8 giugno, giorno della quarta edizione del Suzuki Bike Day dalle 7.30 alle 8.30.

La partecipazione all’evento (5 euro quota standard, 20 euro quota premium) consentirà di sostenere la Fondazione Dynamo Camp. Si tratta di una realtà che opera per il diritto alla felicità di bambini e ragazzi con gravi patologie e delle loro famiglie; offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle. Lo scorso anno alla manifestazione parteciparono 2.700 atleti.