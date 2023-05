I collezionisti di moto in campo per i modelli storici danneggiati

Collezionisti di moto in pista per aiutare i colleghi alluvionati della Romagna. È stato costituito nei giorni scorsi ad Imola un comitato, formato dal presidente Benito Renzo Battilani e da Alessio Ridi, Paolo Massari e Giuliano Galassi, per sostenere gli appassionati di moto storiche ed epoca colpiti dall’emergenza maltempo.

L’obiettivo? Preparare uno specifico prontuario necessario per dividere in parti percentuali il ricavato per il ripristino degli esemplari danneggiati dall’acqua.

I proprietari dei gioielli a due ruote motorizzate alle prese con tali criticità, infatti, sono invitati a produrre documentazione cartacea e fotografica per accertare l’entità dei problemi e calcolare le rispettive quote di sostegno. Il materiale andrà inviato al comitato tramite Whatsapp (347 2980268) o posta elettronica ([email protected]).

Enti, club, associazioni e motociclisti sono già impegnati a divulgare l’iniziativa rivolta ai collezionisti più sfortunati ed è attivo pure un conto corrente per le donazioni.

m. g.