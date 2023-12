I costi che pesano sui cittadini

Nei giorni scorsi abbiamo dato la notizia dello stop ai ritocchi dei rialzi previsti in base agli indici Istat per sport e scuola che verranno discussi e concordati con i sindacati che ribadiscono innanzitutto la necessità di tutelare le fasce più deboli. Una notizia positiva – in attesa della conferma che non ci saranno aumenti – per le famiglie tartassate dall’inflazione che ha ridotto il potere d’acquisto e dall’aumento dei tassi di interesse che a parte gli effetti (pesantissimi) sui mutui a tasso variabile si è fatto sentire in maniera vasta, rendendo più onerosi anche i finanziamenti per altri scopi.