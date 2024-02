I fondi per le pluriclassi. A Sassoleone ecco 8.500 euro. Poli: "Offriremo più qualità"

È la scuola primaria ‘Grazia Deledda’ di Sassoleone, frazione di Casalfiumanese, l’unica quota circondariale a beneficiare delle risorse in arrivo dal bando regionale ‘Pluriclassi in Appennino’. Una freccia in più nella faretra del municipio guidato dalla sindaca Beatrice Poli, destinatario di 8.500 euro per la sua unica pluriclasse presente nel plesso dell’abitato di collina, per qualificare e arricchire l’offerta didattica. Più di 700mila euro totali di contributi, provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus via Regione, che finanzieranno tutte le candidature pervenute: ben 109 pluriclassi per 43 territori montani interessati da Piacenza a Rimini.

L’obiettivo? Sostenere le sezioni composte da studenti di età diversa che costituiscono una realtà tipica delle zone montane. Linfa vitale per mantenere attivi i piccoli istituti appenninici che devono spesso fare i conti con un numero basso di iscritti e garantire servizi adeguati alle famiglie che scelgono di vivere in montagna. Gli uffici dell’ente di Piazza Cavalli, che avevano risposto al bando alla fine dello scorso mese di gennaio, hanno puntato forte sul progetto ‘Un mondo per tutti: coltiviamo inclusione!’. Già, perché la frazione di Sassoleone è sempre più caratterizzata da crescenti flussi immigratori da parte di nuclei provenienti da Paesi comunitari ed extracomunitari, talvolta anche in emergenza abitativa. Una nuova fisionomia di società multiculturale e multietnica in cui la scuola assume un ruolo importante in termini di accoglienza, integrazione, interscambio e sviluppo culturale. Spazio, quindi, al processo di alfabetizzazione degli alunni non italofoni per facilitare l’inserimento nella nuova realtà e conquistare, gradualmente, gli strumenti linguistici fondamentali per esprimersi, comunicare e apprendere. Ma lo scopo del progetto è anche quello di creare un clima di accoglienza per promuovere e realizzare la centralità dello studente.

"Risorse importanti perché riconoscono la valenza delle pluriclassi – spiega la sindaca Poli -. Un elemento significativo per la popolazione che vive nella parte più alta della vallata. Il contributo permetterà di valorizzare maggiormente la realtà offrendo più qualità all’offerta formativa della scuola". ‘Un mondo per tutti: coltiviamo inclusione!’ coinvolgerà famiglie, docenti e istituzione scolastica con l’attivazione di un servizio di pre-scuola e l’organizzazione di gite che, in questo contesto, rappresentano un prezioso momento educativo e di coesione. Oltre al Comune, scenderanno in campo gli alunni del servizio educativo prescolare di Sassoleone, per ragioni di continuità, la Pro Loco e la Polisportiva del paese per la gestione delle proposte extrascolastiche e di doposcuola. Senza dimenticare Asp, che presterà il suo sostegno per la rete sociale, e il Circondario Imolese per il coordinamento da convenzione delle gite.