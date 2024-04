I giovani ’Papaveri’ con l’Anpi. Pieno di idee per la Liberazione

Riscoprire l’antifascismo e riscattare il proprio impegno civico e politico. Poi, condividere tutto con i propri coetanei. Sono questi i motivi che hanno spinto il gruppo giovani ‘Papaveri’ (dal nome del fiore diventato un simbolo della Resistenza) di Imola e del circondario imolese a organizzare insieme all’Anpi di Imola e di Castel Guelfo un calendario di iniziative per celebrare la Liberazione. "Siamo studenti, giovani lavoratrici, volontari e iscritte di molte associazioni antifasciste con un intento comune: creare occasioni di confronto e di discussione intorno ai valori dell’antifascismo, di giustizia e di libertà – spiegano –. Vogliamo esserci in questo 25 aprile per reagire alle violenze di questo tempo". Il momento clou è in agenda per il 25, dalle 17 in poi, con una grande festa in piazza Matteotti. Sul palco gli stessi ragazzi per una serie di interventi a tema alternati alla musica delle band Perdirvi, Blues Fools, Full charge, Umarell poi, dalle 21, SoloCarlos&PausaPaglia, Goodbye Neverland, Bagna Djset. Spazio, inoltre, all’esposizione del manifesto politico del sodalizio, e delle sue elaborazioni prodotte durante il laboratorio di serigrafia ‘Manifesti resistenti’, al sondaggio live sulle discriminazioni e allo SpazioBimbi. Dopo lo spettacolo Comadre-La cantadora di ieri, martedì alle 20.30 si vira verso la biblioteca comunale della città per la presentazione del libro ‘Frammenti di Futuro. Ricordi di donne e uomini del Novecento’ di Federica Montevecchi in dialogo con Alessio Santoro, Marco Tamburini e Giulia Barelli. Una bella occasione di riflessione, aperta all’intervento del pubblico, sulla memoria. Mercoledì, alle 18 a Ca’ Vaina, ecco ‘Resistenza in cuffia – Podcast di resistenze’ insieme al gruppo ‘Papaveri’, a Niccolò Valandro, conosciuto con lo pseudonimo di Johnny Faina, ed a Giacomo Locci di Cumbre Alte Frequenze.