I Re Magi sono già in cammino per Dozza

Archiviata la parentesi pandemica, ritornerà a Dozza il corteo in costume e la rappresentazione de ‘I Re Magi’. Una tradizione che, il prossimo 6 gennaio, toccherà quota 33 edizioni con il solito coinvolgimento nei preparativi dell’intera comunità parrocchiale del territorio. Da quella dell’antico borgo medievale al gruppo di attivisti della chiesa della frazione di Toscanella. Senza dimenticare i parrocchiani di San Lorenzo in Piscerano e il personale del Circolo Culturale Sabbioso.

La partenza, come al solito, sarà alle 15 dal piazzale di San Lorenzo in via Poggiaccio per raggiungere poi la centralissima Piazza Zotti nel cuore del paese dai muri dipinti. Qui, infatti, verrà allestita la capanna di Betlemme dove i Magi incontreranno la Sacra Famiglia: Gesù, Maria e Giuseppe. Lungo il percorso, però, si terranno alcune scene così come vengono riportate dai Vangeli. Una natività in salsa dozzese che animerà, quindi, il loggiato e il terrazzo del palazzo comunale, la canonica della chiesa e il palco allestito nella piazza. Un tragitto più semplificato rispetto agli anni passati. Non cambierà, invece, la formula di un rituale capace di attrarre, nel tempo, migliaia di persone. Residenti e turisti a fare da contorno ad una celebrazione particolarmente sentita dalla comunità. Un appuntamento che si è ritagliato un posto di rilievo nel calendario delle iniziative delle festività nel territorio. Un’atmosfera suggestiva e magica impreziosita dai testi recitati dai figuranti e da un’ampia proposta di canti natalizi. Al termine dell’evento, i Re Magi consegneranno le calze regalo a tutti i bambini presenti.

La rappresentazione coinciderà con il momento clou della programmazione di ‘Seguendo la Stella’, il cartellone che anima durante le feste il centro storico di Dozza e Toscanella. Non passano inosservati da giorni, inoltre, gli splendidi presepi realizzati dalle famiglie del borgo. Opere posizionate sulla soglia delle porte e sui davanzali delle abitazioni per la gioia e la curiosità dei visitatori rapiti dal fascino di un’esperienza ormai collaudata. Un colpo d’occhio meraviglioso che, negli intenti organizzativi, ha l’obiettivo di espandersi anche lungo la via Emilia. In tal senso, è virtuoso il lavoro portato avanti dal Circolo Sabbioso in collaborazione con le scuole della zona. Ma anche con la sezione locale di Avis, negozi, attività produttive e diverse famiglie per materializzare quell’esposizione di presepi visitabile fino al prossimo 6 gennaio tra le vie di Toscanella. Capolavori che finiranno poi anche nelle gallerie fotografiche sui social. La programmazione ha il patrocinio del municipio di Dozza e il supporto di partner locali.