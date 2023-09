I Tiromancino stregano la piazza Bagno di folla in centro storico E questa sera si balla sotto le stelle

Grande atmosfera ieri sera in centro storico per l’evento clou di ‘Imola in musica’. Migliaia le presenze registrate nel cuore della città, con piazza Matteotti epicentro del venerdì di festa grazie al concerto dei Tiromancino. Guidati da Federico Zampaglione, gli artisti di punta di questa edizione numero 27 di ‘Imola in musica’ hanno portato sotto l’Orologio il loro ‘Summer Tour 2023’ con la partecipazione di Enula, una tra le più apprezzate giovani cantautrici italiane.

I Tiromancino hanno ripercorso i brani più iconici della loro carriera come ‘La descrizione di un attimo’, ‘Due destini’ o ‘Amore impossibile’. Nello spettacolo live, scritto e diretto da Zampaglione, le canzoni più recenti si sono alternate agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai trentennale carriera della band romana.

Questa sera sul palco principale di piazza Matteotti spazio invece a un grande dj set con musica non stop dalle 19 fino all’una. Alla consolle si alterneranno i dj più amati delle serate imolesi, un vocalist d’eccezione e delle grandi guest star del mondo della radio e della dance. Ad aprire la serata sarà Rosso Dj, artista imolese; accanto a lui e a tutti gli altri dj che si avvicenderanno alla consolle ci sarà Andrea Bellemani.

Alle 21.30 ecco la star della serata: Paolo Noise. Conduttore radiofonico, dj, produttore discografico, attore, autore e star del web, Noise è noto al grande pubblico soprattutto per la sua recente partecipazione a L’Isola dei famosi e come conduttore dello Zoo di 105. A ‘Imola in musica’ sarà in veste di remixer e dj producer.

La scaletta della serata prosegue alla grande con Marvin & Andrea Prezioso, che vedremo in consolle a partire dalle 23. Entrambi romani, Marvin (Alessandro Moschini) e Andrea Prezioso hanno raggiunto una grande popolarità sia nazionale che internazionale tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, grazie a brani di straordinario successo ballati in tutte le discoteche d’Europa come la hit ‘Tell me why’ del 1999. Nel 2003 un altro grande successo con il tributo a Franco Battiato in ‘Voglio vederti danzare’.

A mezzanotte toccherà a Manuel Durante (Dj Duma) concludere la serata, animando piazza Matteotti con la propria musica fino all’una. Una volta terminati i concerti in centro storico, per tutti coloro che desiderano continuare a ballare, la festa si sposterà al parco delle Acque minerali con l’after show Imola in musica, un dj-set a ingresso gratuito con Rosso Dj e Manuel Durante, a cura di Acque Minerali – Al Parco.