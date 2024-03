Il calendario degli eventi fra novità e tante conferme

Da Choco moment (evento dedicato agli amanti della cioccolata di scena da venerdì 15 a domenica 17 marzo tra piazza Caduti Libertà e le vie Appia ed Emilia) al Baccanale (compreso quello di primavera a fine maggio), passando per gli immancabili Imola di mercoledì estivi targati Confcommercio Ascom. Fino ad arrivare agli eventi di Natale. In attesa di annunciare il piano di rilancio del centro storico, il Comune ha svelato ieri il calendario eventi che caratterizzeranno il cuore della città nel 2024. Un’agenda che, anche quest’anno, è abbinata a quella che contiene gli eventi principali della stagione dell’Autodromo.

Proprio il connubio con il circuito Enzo e Dino Ferrari porterà il centro storico ad animarsi tra mostre e addobbi a tema in occasione del trentennale della scomparsa di Ayrton Senna, il prossimo primo maggio. Ma sarà un intero mese di eventi dedicati al mondo dei motori, che si aprirà domenica 21 aprile con il Wec (ma occhio al prologo con il Lamborghini festival di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7) e si concluderà il 19 maggio con il Gran premio di Formula 1.

Sempre aspettando novità sul fronte concerti proprio in Autodromo, già confermato l’appuntamento con ‘Imola in musica’ dal primo all’8 settembre (nella foto, il concerto dell’anno scorso). Il Baccanale torna invece da sabato 19 ottobre a domenica 10 novembre, per poi lasciare spazio come di consueto alle iniziative di Natale.

"Abbiamo anticipato il prima possibile il calendario eventi dell’anno pubblicandolo in questi giorni, ben prima di quanto avessimo fatto nel 2023 – fanno sapere il sindaco Marco Panieri e l’assessore al Centro storico, Pierangelo Raffini -. Il calendario eventi 2024 sarà online nel sito del Comune e verrà aggiornato per quegli eventi che sono ancora in costruzione e non è possibile ancora confermare ed ogni qualvolta ci saranno modifiche, cancellazioni o integrazioni. Già in questo modo si presenta un calendario molto interessante, completo dove sono rappresentati tutti gli eventi in città e in Autodromo".

Poi da parte dei due amministratori un appello che sembra indirizzato tanto alla Giunta quanto alle associazioni di categoria e agli stessi commercianti. "Dobbiamo impegnarci sicuramente in una promozione più visibile e unitaria di questi eventi, che sono numerosi per una città come la nostra – affermano il sindaco Panieri e l’assessore Raffini –. Gli eventi non sono l’unica soluzione alle problematiche del centro storico, che ha bisogno anche di quotidianità, ma aiutano sicuramente la tenuta anche in virtù delle nuove aperture di esercizi commerciali che ci saranno nei prossimi mesi".

Tra gli eventi segnalati dalla Giunta, oltre al doppio appuntamento con il Baccanale, ai quattro Imola di mercoledì e alla settimana di concerti di Imola in musica, ci sono Il centro fiorisce (sabato 11 maggio), la Fiera agricola del Santerno (venerdì 14-domenica 16 giugno) e il mercatino francese a ottobre.