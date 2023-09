Il cantiere più atteso Intesa con Autostrade Pronti tredici milioni per ultimare la Bretella

Il completamento della Bretella è sempre più vicino. La Giunta comunale ha infatti approvato con apposita delibera la proposta di convenzione che disciplina gli impegni tra Comune e Autostrade per la realizzazione delle opere complementari alla costruzione della quarta corsia dell’A14, nel tratto da Bologna- San Lazzaro fino alla diramazione per Ravenna. Con la proposta di convenzione vengono definite le "opere viarie con funzione di adduzione al sistema autostradale" da realizzare in città, sono adottate le relative planimetrie e vengono specificate le risorse necessarie alla loro realizzazione.

Nello specifico, la proposta di convenzione prevede che Autostrade per l’Italia erogherà al Comune 18 milioni di euro. Si tratta, nello specifico, di 13 milioni di euro, che andranno per la realizzazione del completamento dell’asse attrezzato nord-sud, la cosiddetta “Bretella”, nel tratto di innesto via Montanara–via Punta, in corrispondenza del quartiere Pedagna, con le necessarie opere di attraversamento in sicurezza (tratto urbano). E di 5 milioni di euro che saranno stanziati per il collegamento delle viabilità fra la via Emilia e il casello autostradale, con una serie di interventi che prevedono la riqualificazione urbana di viale d’Agostino e via Montanara, nel tratto fra via Punta e viale Amendola e la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Lughese e via Lasie; di una nuova rotatoria tra via S.P. “Lughese” e via San Prospero e di una nuova rotatoria tra via Emilia e via Zello.

I quadri economici delle spese e delle cifre stanziate sono relativi al 2017 e l’impegno è di interloquire con il Governo affinché, qualora si necessitino di ulteriori risorse per il completamento delle opere, si agisca di conseguenza come da nuove condizioni economiche e commerciali. "Questa convenzione è frutto di un lavoro avviato fin dall’inizio del mandato, prima di tutto dalla volontà politica di completare l’asse attrezzato e quindi il collegamento nord-sud della città e tutte le opere complementari – spiega il sindaco Marco Panieri –. Come Amministrazione abbiamo sbloccato i cantieri complementari, che stanno arrivando a termine, anche grazie alle risorse provenienti da questa convenzione, visti gli aumenti dei prezzi che si sono verificati negli ultimi due anni, che hanno portato a rivalutare i quadri economici delle due rotatorie. Durante il percorso per arrivare a questa convenzione è stata fondamentale l’interlocuzione con la Regione e con Autostrade per l’Italia, in particolare per lo sblocco dell’ampliamento con la quarta corsia dell’Autostrada A14".

Un incontro a Roma con i funzionari tecnici del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha poi consentito di verificare la copertura delle risorse economiche in questione e di definire importanti dettagli, come la possibilità di cofinanziare altri interventi oltre a quello principale relativo alla Bretella. "Mi riferisco alla rotatoria fra “Lughese” e via San Prospero – illustra Panieri – e al progetto contenuto all’interno dei fondi Atuss per la realizzazione della pista ciclabile sulla via Emilia fino all’imbocco di via Zello ed altre opere. Infine, questo atto dà la possibilità di avviare subito uno studio di fattibilità tecnico-economica, dal valore di circa 100mila euro, per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Santerno che crei un’alternativa alla via Emilia per l’accesso a Imola".