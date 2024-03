Il Carroccio resta con due esponenti dopo le defezioni di Chiarini e Bugani

L’ingresso dell’ormai ex leghista Simone Carapia in Fratelli d’Italia ridisegna ancora una volta la geografia del Consiglio comunale. Prima di Carapia, avevano infatti lasciato il gruppo del Carroccio anche Rebecca Chiarini (confluita nel misto) e Serena Bugani (entrata pure lei in FdI).

Per effetto degli spostamenti di cui sopra, oggi la Lega può contare su due soli consiglieri comunali (Daniele Marchetti e Riccardo Sangiorgi) rispetto ai cinque di inizio mandato. Al contrario, rispetto al 2020 Fratelli d’Italia è passata da due rappresentati nell’Aula di piazza Matteotti (Nicolas Vacchi e Maria Teresa Merli) a quattro.

L’ingresso di Carapia nel gruppo consiliare di Fratelli d’Italia avverrà formalmente giovedì 4 aprile. In quella data è prevista infatti la ripresa dei lavori dell’assemblea di piazza Matteotti, che l’altro ieri non ha avuto luogo viste le imminenti festività pasquali.

Tra l’altro, quella in programma la prossima settimana è una seduta piuttosto particolare del Consiglio comunale, dal momento che all’ordine del giorno non sono previste delibere proposte dalla Giunta. Si procederà infatti, come poche volte accade nel corso dell’anno, con le sole istanze presentate dall’opposizione (le cui date di presentazione risultano non a caso vecchie ormai di diversi mesi).

Il primo oggetto in discussione è una mozione di Ezio Roi (M5s) relativa a una "richiesta di interventi per la prevenzione dell’abuso di alcol". Successivamente, verranno esaminate due proposte proprio di Fratelli d’Italia, presentate ambedue dal capogruppo Vacchi. Entrambe le istanze riguardano temi legati alla viabilità. In particolare, la prima porterà all’attenzione di Giunta e consiglieri comunali la situazione di via Gherardi, nel quartiere Zolino; l’altra si concentra invece sull’asse via Pambera-via Milana, al Marconi.