Il Circondario fa il pieno di assistenti civici: ecco 42 nuovi profili

Quarantadue nuovi assistenti civici per i comuni del territorio. L’altra mattina, in via Pirandello, alla presenza di Marco Panieri e Sergio Maccagnani, rispettivamente presidente e direttore del Circondario, e del comandante della polizia locale, Daniele Brighi, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati. A dicembre, si erano infatti aperte le candidature per diventare assistente civico, una figura introdotta dalla Regione ormai quasi 20 anni fa. Poi è stato organizzato il corso formativo dedicato, della durata di 20 ore, tenuto tra marzo e aprile dai docenti della scuola interregionale di polizia locale e dai vice comandanti del Corpo. Il corso si è svolto interamente in modalità on-line, per agevolare la partecipazione di tutto coloro che avevano fatto la domanda. Delle 53 domande pervenute, sono 42 le donne e gli uomini provenienti dai territori dei nove Comuni associati al servizio (tutti tranne Castel San Pietro) che hanno partecipato a tutte le lezioni del corso e che hanno ottenuto il riconoscimento di assistente civico. Si tratta di cittadini volontari che svolgono attività di presidio del territorio in ambiti predeterminati quali il supporto per la sicurezza stradale e la tutela del patrimonio pubblico. L’attività degli assistenti civici volontari è un servizio di utilità sociale svolto in forma occasionale e gratuita, aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalla polizia locale. Prima di questi nuovi 42, erano 45 gli assistenti civici operativi su tutto il circondario. I servizi sono organizzati e coordinati dalla polizia locale su base mensile e i volontari sono riconoscibili dalla pettorina gialla che indossano. "Il volontariato rappresenta una risorsa preziosissima per il Corpo unico grazie alla presenza attiva sul territorio, utile a promuovere l’educazione alla convivenza e il dialogo fra le persone", dichiara il comandante Brighi. "Ringrazio a nome di tutti i sindaci del Circondario i 42 volontari che, dopo il corso di formazione svolto, ora hanno la qualifica di assistenti civici", conclude Panieri.