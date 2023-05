Il Comitato imolese dona un’altra idrovora

Continua l’attività del ‘Comitato imolese per gli alluvionati della Romagna’. Dopo la consegna di una potente idrovora al Comune di Conselice, il gruppo di professionisti imolesi presieduto dall’avvocato Michele Taroni ha provveduto in questi giorni a recapitare un secondo mezzo per l’aspirazione dell’acqua, questa volta a favore del Comune di Bagnacavallo, sempre nel Ravennate. "Pur mantenendo la disponibilità a donare questo tipo di attrezzature anche ad altre comunità alluvionate, ci concentreremo a breve nella fornitura di idropulitrici e nel sostegno di soggetti, enti ed associazioni impegnate in campo sociale – spiegano dal Comitato (nella foto il presisdente Taroni insieme ad Ada Sangiorgi, vicesindaca del Comune di Bagnacavallo, mentre le consegna l’idrovora donata) –. La prima a beneficiarne sarà una casa di accoglienza per bambini in stato di bisogno e per ragazze madri punto di riferimento per la chiesa e per l’amministrazione comunale di Castel Bolognese nel cui territorio si trova la sua sede principale gravemente danneggiata dall’alluvione".