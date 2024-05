Il concerto di beneficenza. All’Unicef 2.700 euro

Raccolti 2.724, 28 euro grazie allo spettacolo di beneficenza ‘I bambini suonano per i bambini’ con i giovanissimi interpreti dell’Innocenzo da Imola Ensemble e la voce dell’attore Stefano Fresi in un brillante programma di brani celeberrimi e grandi successi degli anni ’50 e 60’ fino ad alcune delle più note canzoni tratte da film animati. Il concerto è stato preceduto da un messaggio di pace e solidarietà lanciato da 11 bambini delle scuole primarie, ‘G. Carducci’, ‘Q. Casadio’ e ‘G. Marconi’ nei confronti dei loro coetanei che vivono nei territori martoriati dalle guerre in Ucraina e a Gaza. L’intero incasso verrà devoluto proprio a loro tramite Unicef. A questo proposito, Massimo Mercelli, direttore artistico di Emilia Romagna Festival che ha organizzato il concerto in collaborazione con il Comune, il Teatro Ebe Stignani, la Scuola Secondaria di I grado a indirizzo musicale ‘Innocenzo da Imola’ (IC2) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, ha dichiarato: "Ogni anno uno dei momenti più belli ed appassionanti di questo lavoro di musicista a 360° è il concerto che costruiamo insieme agli insegnanti e ai ragazzi dell’IC2, in un percorso educativo e di crescita. Anche quest’anno il ‘miracolo’ è avvenuto con questo meraviglioso concerto di beneficenza con la presenza di un grande artista come Stefano Fresi".

"La serata con gli studenti dell’Innocenzo da Imola Ensemble è stata veramente incredibile – ha raccontato Fresi –. Mi sento onorato di aver fatto parte di questa straordinaria operazione". Era presente anche il vicesindaco Castellari: "Questo concerto di beneficenza – ha detto – ha dimostrato, una volta di più, che la musica unisce e integra nel segno della solidarietà ed è veicolo per promuovere la pace".