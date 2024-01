‘Il Corpo delle donne’, mattinata contro la violenza di genere

Nuovo evento dedicato alla violenza di genere nel comune di Castel San Pietro Terme.

Domenica dalle 10 alle 12 è in programma il primo evento del 2024 dal titolo ‘Il corpo delle donne - Un percorso Politico Personale Immaginario, proposto da Coop Alleanza 3.0 - Consiglio di Zona soci - con il patrocinio del Comune - Assessorato allePari Opportunità.

"La violenza di genere è un fenomeno che non si placa, anzi purtroppo aumenta, e le battaglie da portare avanti riguardano più fronti – afferma l’assessora alle Pari Opportunità Giulia Naldi -. È sempre più chiaro a tutti come il tema posto dalla celebrazione del 25 novembre, Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, sia un obiettivo da perseguire ogni giorno, una finalità che ci deve sentire tutti responsabilizzati e attivi. Per questo ringraziamo i soggetti che curano l’iniziativa di domenica 21 e tutti coloro che ci aiutano a mettere in campo momenti di sensibilizzazione e confronto sul tema e a coinvolgere la comunità di Castello".

Domenica alle 10 nell’area del supermercato Coop di Castel San Pietro Terme in viale Roma 18/b, prenderanno il via le performance itineranti a cura del consiglio di zona soci, poi si proseguirà con Curves Palestra nell’area Cassero/via Matteotti; con l’Associazione PerLeDonne nell’area di piazza XX Settembre e infine con Atelier Il Seme Segreto/Associazione ‘La palestra dei maiali volanti’ nel giardino dell’ex asilo nido con accesso da via Matteotti.

"Per noi le molte tematiche connesse alla parità di genere non si esauriscono il 25 novembre o l’8 marzo, ma sono presenti tutto l’anno - dice Micaela De Simone, vicepresidente del consiglio di zona soci del Circondario imolese di Coop Alleanza 3.0 -. L’evento di domenica vuole porre l’attenzione su come viene vissuto il corpo delle donne, da sempre trattato diversamente da quello maschile".

Informazione sulle iniziative promosse o patrocinate dal Comune di Castel San Pietro Terme sul sito www.cspietro.it e pagina Facebook del Comune www.facebook.com/cspietro/.