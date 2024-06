Il dottor Costa sui social. A 83 anni saluta tutti i fan:: "Una nuova avventura"

Il ‘dottorcosta’ sbarca sui social. Già, perché a 83 anni non si è ancora placato il desiderio di scoperta del noto medico imolese Claudio Marcello Costa, fondatore nel 1977 della Clinica Mobile. L’angelo custode dei piloti del motomondiale, autentico pioniere di una medicina sportiva alternativa e ideatore di quell’ospedale itinerante sempre presente nel paddock delle competizioni a due ruote motorizzate, è approdato qualche giorno fa su Instagram, TikTok e Facebook con profili ufficiali: "Inizia qui una nuova, fantastica, avventura – ha scritto Costa in un post già cliccato da centinaia di fans –. Dopo 10 anni di esilio (era il 17 marzo 2014 quando diede l’addio al mondo delle corse, ndr) e di momenti tristi, perché lontano dai miei eroi delle moto, ho deciso di atterrare sui social". E ancora: "Con questa avventura voglio tornare a parlare al cuore degli appassionati, dei tifosi che mi hanno sempre voluto bene – ha spiegato –. Vorrei entrare ospite a casa della gente e, magari, nelle loro cantine per brindare con un bicchiere di vino mentre racconto storie memorabili di vite salvate, di eroi che in sella hanno compiuto gesta epiche e di medici cultori di una medicina eretica che hanno scoperto un nuovo modo di compiere la loro missione".

Ma questa è soltanto l’ultima trovata geniale del medico imolese che da un po’ di tempo porta anche in giro per le sale cinematografiche italiane il suo docufilm biografico ‘Voglio Correre’. Una pellicola che riavvolge il nastro della memoria per catapultare gli spettatori negli anni d’oro di un motociclismo romantico che non esiste più. Ancora più sbalorditivi i numeri su TikTok. Il profilo del ‘dottorcosta’ è già seguito da oltre un migliaio di follower e il primo contenuto condiviso ha macinato 38mila visualizzazioni, 1.800 like e quasi 200 commenti di appassionati, ma anche di semplici pazienti che, nel corso della propria vita, hanno usufruito dei consigli del luminare. Insomma, le migliori premesse per dare il via a una sorta di rubrica digitale capace di ripercorrere le tappe salienti di una carriera inimitabile. Partito anche il restyling di una pagina Facebook in silenzio ormai da un paio d’anni, ma seguita da più di 29mila persone.

Così in poche ore è diventato virale il primo video di Costa girato all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e all’albergo ristorante Canè di Dozza con i contributi di campioni del calibro di Mick Doohan, Kevin Schwantz, Loris Capirossi, Luca Cadalora e di prestigiose firme della stampa legata al motorsport. Parole al miele per il nuovo corso da ‘cantastorie’ del medico in pista: "È fantastico, il ‘dottorcosta’ ha una vita incredibile da raccontare", ha detto il cinque volte iridato della 500 Mick Doohan. Per l’ex pilota Luca Cadalora: "Racconterà tante cose belle ed importanti", mentre secondo Nico Cereghini "Claudio è nel cuore e nella pancia di chi ama le moto, sarà seguitissimo". Infine, uno dei suoi ‘figli’ prediletti, Loris Capirossi: "Scusate la parola, ma che figata – ha esclamato il tre volte titolato mondiale –. Con lo sbarco sui social diventa, finalmente, uno di noi. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle".