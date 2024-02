Il governatore della provincia giapponese di Ibaraki alla Merlotta

Tappa imolese alla cantina Merlotta per il governatore della regione giapponese di Ibaraki, Kazuhiko Oigawa. Domenica la delegazione nipponica in visita in Emilia-Romagna, con l’obiettivo di intensificare le relazioni tra le due realtà, è arrivata sulle rive del Santerno. L’azienda si è aggiunta all’elenco dei luoghi scelti da Oigawa per approfondire la conoscenza delle eccellenze della zona. Dal Tecnopolo di Bologna al Centro interdipartimentale di ricerca industriale Aerospazio (Ciri) di Forlì. Ma anche l’ateneo felsineo, il Museo Ducati, diversi consorzi agroalimentari, caseifici e il Museo Consorzio dell’Aceto Balsamico tradizionale di Modena. Una trasferta in terra emiliano-romagnola che fa seguito alla missione in Giappone dello scorso novembre della Regione, in vista anche dell’Expo di Osaka del 2025. All’incontro, oltre ad uno dei titolari di Merlotta Fabio Minzolini che ha fatto dono a Oigawa di una delle pregiate bottiglie della cantina, erano presenti il sindaco Marco Panieri, l’assessora Elena Penazzi e il consigliere comunale Antonio Ussia.