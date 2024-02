Il ’mantra’ di Panieri, Raffini e Tinti : "Bene così, sosteniamo le aziende"

I positivi dati sull’economia 2023 del circondario vengono incassati con ovvia soddisfazione dagli amministratori locali. Il sindaco Marco Panieri, presidente dell’ente di via Boccaccio, mette l’accento sui buoni risultati di manifatturiero e turismo ("Due ambiti su cui stiamo investendo molto a livello territoriale"), mentre riconosce le difficoltà attraversate dall’agricoltura. "L’alluvione ha di certo avuto delle ripercussioni – sottolinea Panieri –. È senza dubbio l’ambito su cui dobbiamo concentrare gli sforzi anche in accordo con il Governo e la Regione, per supportare le imprese colpite dagli eventi calamitosi".

Secondo l’assessore allo Sviluppo economico, Pierangelo Raffini, "il circondario imolese, in un momento generale di incertezza, si conferma un territorio attrattivo. Abbiamo bisogno di accompagnare le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, nelle trasformazioni digitali e tecnologiche in atto e di sostenere il tessuto agricolo su cui stiamo elaborando uno studio specifico per attivare un tavolo di confronto con le associazioni di categoria e con le imprese". Soddisfatto anche Fausto Tinti (nella foto), delegato del Circondario allo sviluppo economico: "Dovremo lavorare su diversi ambiti. Mi preme citare il tema del commercio e dell’urbanistica, che dovrà disegnare gli interventi previsti tenendo conto delle future esigenze socio-economiche del territorio".