Il mercatino dei libri usati cambia look

Il ‘Mercatino online dei libri scolastici usati’ cambia look. Il portale cittadino, una vera e propria bacheca di annunci di compra-vendita di testi con lo scopo di mettere in contatto offerenti e cercatori, è ora accessibile anche da smartphone. E presenta una nuova veste grafica. Oltre ai testi scolastici per le scuole medie, superiori e università, col mercatino on-line si possono vendere, comprare, scambiare anche libri extrascolastici e supporti multimediali.

Il procedimento è molto semplice: una volta fatta la registrazione gratuita al sito mercatinolibri.imola.info si potranno inserire i propri annunci, effettuare le ricerche secondo diversi parametri, entrare nelle trattative. Un modo semplice ed efficiente per offrire agli studenti e alle famiglie un’opportunità di scambio e di reperimento dei testi scolastici usati, ma non solo.

"Il sito per comprare e vendere libri on line, con questa nuova interfaccia, è un’importante opportunità che come Comune mettiamo a disposizione di famiglie e studenti – sottolinea Giacomo Gambi, assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili –, dal momento che i libri scolastici rappresentano normalmente un’importante voce di spesa, ma anche

per i lettori più in generale perché sul mercato dell’usato possono trovare risposte

alle loro ricerche".