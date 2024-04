Il passaporto si può chiedere anche alle Poste

Da qualche giorno, nell’ambito del Progetto Polis-Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale di Poste Italiane, negli uffici postali di Borgo Tossignano e Castel Guelfo sarà attivo un ulteriore servizio. I cittadini residenti o domiciliati nei due paesi, infatti, potranno attivare la richiesta del passaporto e del rinnovo presentando la documentazione direttamente agli sportelli degli uffici di via Garibaldi, nell’abitato della vallata, e di piazzale Dante Alighieri per l’area guelfese. Una comodità in più, capace di semplificare la prassi burocratica senza doversi recare alla Questura competente per territorio, con la possibilità poi di ricevere il passaporto a domicilio. Un bel modo per assicurare le medesime opportunità tra gli abitanti dei grandi e dei piccoli centri.