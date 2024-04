Il perché si celebra la festa delle donne. Alunni e insegnanti nei ’panni’ dei giornalisti

L’8 marzo si celebra la "Festa della donna" perché si crede che nel 1908 o 1910 un incendio in una fabbrica di New York abbia causato la morte di molte operaie. Di questo, però, non ci sono tracce sicure. Sappiamo, invece, che l’8 marzo del 1917 le donne russe manifestarono contro la prima guerra mondiale. Nel 1921 si stabilì che l’8 marzo diventasse la Giornata internazionale dell’operaia.

Nel 1944 l’Unione delle donne italiane (Udi) ha iniziato a celebrare l’8 marzo come giornata dedicata alle donne. La mimosa è stata designata dall’Udi nel 1946 come simbolo della "Festa delle donne". Essa è stata scelta per la capacità di crescere in terreni difficili; e per questo rappresenta bene la forza racchiusa nell’animo delle donne.

