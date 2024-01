Il pianista Laneri inaugura i concerti dell’Accademia

Sarà il pianista Olaf John Laneri a inaugurare, domani sera alle 20.45, la ventesima edizione de ‘I Concerti dell’Accademia’, la rassegna cameristica che la Fondazione Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri col maestro’ organizza in collaborazione con il Comune.

‘Alumno’ dell’Accademia, dove ha conseguito la qualifica di Master, Laneri nel 1998 ha vinto la cinquantesima edizione del prestigioso concorso ‘Ferruccio Busoni’ di Bolzano, ricevendo il secondo premio "con particolare distinzione", col primo premio non assegnato. Suona regolarmente in prestigiose stagioni in Italia e in Europa, collaborando con importanti orchestre e direttori: dai Pomeriggi Musicali di Milano all’Orchestra dell’Arena di Verona, dall’Orchestra di Tokyo ai Berliner Symphoniker.

Nella serata di apertura de ‘I Concerti dell’Accademia’, alla Sala Mariele Ventre di Palazzo Monsignani, Laneri proporrà la Sonata n. 32 op. 111 in do minore di Ludwig van Beethoven, autore che occupa un posto di rilievo nel suo repertorio. Composta fra il 1821 e il 1822, la Sonata in do minore è l’ultima sonata per pianoforte del compositore tedesco.

A seguire, Laneri affronterà il primo libro dei ‘Préludes’ di Claude Debussy, composto nel 1910 e che, scriveva Piero Rattalino, "indubbiamente conclude la più intensa e felice stagione creativa di Debussy". Composto di dodici brani dalle sonorità delicate e dal tono intimista, il primo libro dei ‘Préludes’ ha conosciuto una grande fortuna interpretativa.