Il primo anno del Lume Cafè. Buffet e balli fino alla notte per festeggiare con i clienti

Un anno di Lume Cafè a Bubano. Pollice in alto, e una bella festa in arrivo, per il locale al civico 1905 di via Lume nella frazione di Mordano. Una sorta di seconda vita per lo spazio di proprietà del municipio guidato dal sindaco Nicola Tassinari affidato in gestione, tramite bando, a Simona Marabotto nel maggio del 2022. Tanti mesi di lavori per un bel progetto di riqualificazione poi, il 14 aprile 2023, l’inizio dell’attività tra colazioni, menù da pausa pranzo, cene a tema, aperitivi ed eventi. Con una spiccata vocazione per la cultura come testimonia il successo degli ‘Aperitivi Letterari’ che hanno portato in paese fior fiore di autori e scrittori per raccontare le proprie fatiche editoriali: "Un format di 7-8 appuntamenti capaci di mettere davvero tutti d’accordo – spiega la Marabotto al timone del Lume Cafè –. Una proposta strutturata insieme all’associazione culturale Bardur di Luca Mengoli che ha riscosso il gradimento del pubblico". Per non parlare della musica dal vivo e dei dj set nell’area verde esterna al locale: "Un filone che ci piace molto perché in grado di calamitare gente di tutte le età – continua –. In tal senso stiamo allestendo un ricco calendario di iniziative da sviluppare nelle prossime settimane con l’arrivo della bella stagione". Con una certezza: "Il 12 aprile, a partire dalle 18.30, festeggeremo il primo anno di attività – anticipa la Marabotto –. Buffet fino alle 20 poi via libera ai balli e alle danze con la colonna sonora scelta da dj Rez. E’ il nostro modo per divertirci, nel rigoroso rispetto degli orari consentiti, e ringraziare la comunità per la fiducia che ci ha concesso".

Mattia Grandi