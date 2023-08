Il ristorante stellato Il San Domenico cresce e assume tre persone "Un anno da ricordare"

Un anno da ricordare. Il 28 luglio 2022, dopo tre mesi di lavori, riapriva il San Domenico. Cucine nuove, ma stessa passione. In dodici mesi, il ristorante due stelle Michelin è cresciuto ancora. La tecnologia 4.0, il controllo e risparmio energetico hanno infatti permesso di accedere agli incentivi statali e questo ha portato tre nuove assunzioni.

Saletta22 e Bancone sono le due novità maggiori. ‘Saletta22’ è una vera e propria chef table allestita in una stanza a sé, un privé curato in ogni dettaglio grazie al lavoro degli architetti dello StudioA2 di Imola e a uno speciale tavolo sempre dell’azienda locale Terza Dimensione. Un format inedito di pranzi e cene di altissimo livello, in totale privacy ma esattamente nel cuore di una delle cucine più leggendarie d’Italia.

In un tutt’uno con la cucina ecco invece il Bancone, un tavolo rialzato con quattro sedute che crea uno spazio informale a contatto con la brigata. Un luogo inedito a tu per tu con la cucina che ha creato un nuovo bacino di utenza gourmet giovane, amanti del dietro le quinte ed appassionati di cucina. ‘A tavola con lo chef’, acquistabile online, è l’ esperienza che consente di passare un intero servizio seduti al bancone, assaggiando i piatti preparati dalla cucina abbinati ai vini selezionati nella famosa cantina.

"In questi mesi, i ragazzi di cucina e sala hanno dato il massimo per abituarsi e per valorizzare le nuove cucine e le nuove proposte del ristorante – commenta lo chef Max Mascia –. La risposta dei commensali è stata immediata, entusiasta e bellissima: sentiamo di aver creato e vissuto molti cambiamenti, assieme e per i nostri ospiti".

Il San Domenico chiude come di consueto dal 6 al 31 agosto compresi per ferie ma dà appuntamento a chi va in Sardegna, per il sesto anno consecutivo, al Forte Village.