Il Sao Paulo a Dozza. Visite a Rocca ed Enoteca

Tappa al borgo di Dozza per lo staff tecnico della squadra di calcio Under 20 del Sao Paulo. Il club brasiliano, che ha scelto Imola come quartier generale per preparare un tour di partite amichevoli in Italia e farà sosta sulle rive del Santerno fino al 14 dicembre, ha passeggiato tra le vie del paese dei muri dipinti e visitato le sale nobili della Rocca. Il modo migliore per coniugare il lato sportivo della trasferta calcistica nel Belpaese, che fino ad oggi viaggia a gonfie vele con un pieno di vittorie contro i pari età di Spal e Sassuolo, con la scoperta del patrimonio artistico, storico e culturale del territorio La delegazione, che nei prossimi giorni incontrerà anche il sindaco di Imola Marco Panieri, è stata accompagnata nell’escursione dal vicesindaco Giuseppe Moscatello, dall’ufficio stampa con Mattia Grandi e dai responsabili di Forza Football e Quality Sports Group. Obbligata la sosta all’Enoteca Regionale e all’Osteria di Dozza per gustare i piatti tipici del territorio.