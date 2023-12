Il secondo giorno con il fumetto d’autore a Castel del Rio

Proseguono oggi, le ‘Giornate del fumetto’ di Castel del Rio, il nuovo evento che ha raccolto l’eredità dello storico Magnus Day.

Nella Sala Magnus di palazzo Alidosi dalle 10 si apre la mostra scambio per gli appassionati. E si terrà l’inaugurazione dell’esposizione ‘Gianni per la Valle’ con le tavole di Degli Esposti Venturi e presentazione del ‘Calendario Alidosiano 2024’ disegnato da Mangiantini. Un capolavoro stampato in 750 copie formato poster che il sindaco Alberto Baldazzi invierà a tutti i residenti.

In paese ci saranno numerosi artisti del fumetto che saranno all’opera in alcuni locali del paese per incontrare gli appassionati.

Fra gli autori che hanno aderito e che sono in paese ci sono Stefano Babini, Roberto Baldazzini, Vito Baroncini, Davide Barzi, William Bondi, Massimo Bonfatti, Clod, Salvo Coniglione, Stefano Fantelli, Lucio Filipucci, Enrico Folli, Marco Ruspa Fontana, Renato Gadda, Francesco Gaggia, Marco Garaffo, Nassim, Mirko Di Noia, Gianluca Maconi, Marcello Mangiantini, Giuliano Piccininno, Piero Ruggeri, Antonio Sforza, Enzo Troiano, Dario Wela, Melissa Zanella.