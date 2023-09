Il Settembre castellano Carrera, musica e miele Kermesse pronta a stupire

Un Settembre Castellano da "partecipare, da gustare, da vivere". E’ questo lo spot lanciato ieri mattina all’incontro di presentazione dell’evento clou dell’anno a Castel San Pietro, l’ultimo che vedrà Fausto Tinti come sindaco della città, convinto, il primo cittadino, che in questi anni, 2023 compreso, il "Settembre Castellano si sia arricchito grazie al fatto che su questa manifestazione abbiamo investito, conservando l’aspetto della tradizione, ma puntando anche sull’innovazione".

E innovazione ci sarà anche in quello che è considerato uno degli eventi più importanti dell’immenso contenitore di iniziative settembrine, ovvero lo spettacolo "Balamondo", il world music festival che Mirko Casadei porterà in scena il 9 settembre, affiancando a folk e liscio tanti ospiti come la Band Rulli Frulli, una banda di inclusione, e il jazzista di fama internazionale Francesco Cafiso.

Ma il Settembre Castellano sarà, naturalmente, anche e soprattutto Carrera, con la 69esima edizione che vedrà al via 14 team maschili e tre femminili, quest’ultimo il cruccio del presidente in carica Andrea Vallisi. "Mi sarebbe piaciuto ampliare il movimento femminile, speriamo di poterlo fare il prossimo anno, portando qualche squadra in più al via", sottolinea.

Nel mondo maschile, invece, garantita una Carrera ad alto tasso di emozioni, "perché già prove e Superpole hanno dimostrato che ci sarà equilibrio, e nessun pronostico certo". Sarà per questa ritrovata incertezza che "abbiamo avuto tantissimo pubblico già nelle prove serali e domenica alla Superpole. Sarà una festa davvero stupenda", confida il presidente uscente. A proposito dello spot lanciato dalla presidente della Pro Loco Raimonda Raggi, alla voce "gustare" non può non venire a mente il miele, grande protagonista anche in questa edizione del Settembre Castellano, con il concorso più prestigioso d’Italia, le "Tre gocce d’oro", la ‘Michelin del miele’, che ha visto arrivare 1.294 campioni di miele che verranno ora esaminati da 5 laboratori. "Un risultato straordinario se si considera la pessima primavera che ha visto una produzione quasi azzerata", ha commentato orgoglioso Giancarlo Naldi, presidente dell’Osservatorio Nazionale del Miele che ha sede a Castel San Pietro. Tutto il ricchissimo programma del Settembre Castellano è consultabile sul sito e sui social network del comune termale.

Claudio Bolognesi