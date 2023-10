Il sostegno di Ebiterbo per famiglie e imprese. Ecco il fondo straordinario di solidarietà

Ci sono 900mila euro a disposizione di cittadini e aziende alle prese con il post alluvione. A stanziarli è Ebiterbo, l’ente bilaterale del terziario della Città Metropolitana, costituito nel 2000 da Confcommercio - Ascom e dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. Grazie all’accordo stipulato nel corso dell’estate dalle parti sociali, è stato costituito un fondo straordinario di solidarietà per i danni atmosferici conseguenti agli eventi del mese di maggio, destinato sia ai lavoratori che alle imprese aderenti all’ente. Il fondo sarà destinato per due terzi come contributo per danni subiti dai lavoratori e per l’integrazione del reddito dei lavoratori e il restante terzo come contributo per danni subiti dalle aziende. Info su www.ebiterbo.it.