Il Teatro Arena è una meraviglia. Il Comune pubblica le foto

Lavori terminati al Teatro Arena di Castel San Pietro, mancano solo gli ultimi dettagli e poi ci sarà l’inaugurazione, probabilmente dopo l’estate. Il Comune, dopo le polemiche e le riposte uscite sulle nostre colonne, decide di pubblicare le foto scattate dai tecnici dell’amministrazione che raccontano la fine dei cantieri al Teatro Arena.

Palcoscenico e soffitto sono così in una nuova versione. I lavori per la realizzazione delle opere di restauro e risanamento conservativo del teatro si sono infatti concluse la scorsa settimana. Gli unici ancora in corso sono quelli sull’edificio, come previsto dalla normativa vigente, che riguardano piccoli aspetti di dettaglio che saranno ultimati entro le prossime settimane. Mentre saranno realizzati interventi di sistemazione sulle aree esterne in capo al Comune stesso. "La struttura è, dunque, pronta per essere inaugurata, presumibilmente dopo l’estate, dalla nuova Giunta", fa sapere l’amministrazione capitanata dall’uscente Fausto Tinti.

I lavori di restauro e risanamento sono stati effettuati con un investimento di oltre 1,9 milioni di euro, di cui 900 mila di cofinanziamento regionale. In totale, aggiungendo Iva e spese tecniche, il costo è di 2,1 milioni di euro.