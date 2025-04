Il "venerabile" Bughetti. Educò i giovani e fondò l’Istituto Santa Caterina

Papa Francesco, in convalescenza a Casa Santa Marta, ha ricevuto ieri in udienza il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del dicastero delle Cause dei Santi, e ha autorizzato il dicastero a promulgare il decreto riguardante le "virtù eroiche" del Servo di Dio Angelo Bughetti, sacerdote diocesano, Fondatore dell’Istituto di Santa Caterina; don Bughetti è quindi diventato Venerabile.

Nato il 27 agosto 1877 a Imola e morto a Bologna il 5 aprile 1935, ordinato sacerdote nel seminario imolese, don Bughetti si dedicò fin da giovane all’educazione dei giovani poveri o orfani, fondando anche un circolo ricreativo intitolato a Silvio Pellico. La sua opera incessante a favore dei giovani più sfortunati, non scoraggiata dalle pur grandi difficoltà economiche, lo portò in seguito ad avviare, nell’area della chiesa di Santa Caterina, una Casa per studenti poveri, giovani operai ed orfani che si sviluppò ulteriormente con scuole e botteghe per l’esercizio dei vari mestieri: un vero e proprio Istituto Artigianelli. Una statua e una lapide in ricordo di don Bughetti sono poste davanti alla cappellina che ne ospita la salma, vicino alla chiesa di Santa Caterina.

Nei giorni scorsi, Santa Caterina ha celebrato il 90esimo anniversario di don Bughetti con un evento pubblico. "È stato educatore dell’intera città e ancora può educare la nostra realtà sociale e civile a riconoscere l’alta dignità della persona, il valore dello studio e del lavoro per la realizzazione personale, il dono di sé che diventa capacità di costruire una società pacifica, senza discriminazioni né ingiustizie – sottolineano dalla Fondazione Santa Caterina –. Tutto questo è sempre attuale, anzi, forse oggi ne abbiamo bisogno con un’urgenza particolare".