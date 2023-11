Il vicesindaco Castellari soddisfatto: "Una variazione molto importante"

"È una variazione di bilancio importante, l’ultima del 2023, che mette in luce un nuovo impegno sugli investimenti per circa 1,4 milioni di euro e 243mila euro di spesa corrente. È resa possibile da una attenta tenuta dei conti anche per il 2023 e prepara la strada per la manovra per il 2024, il cui iter di esame ha già preso il via in commissione bilancio e proseguirà come dal calendario definito nelle scorse settimane". Il vicesindaco e assessore al Bilancio, Fabrizio Castellari, presenta così i correttivi alla manovra 2023 applicati dalla Giunta e che verranno discussi oggi in commissione prima del via libera di giovedì in Consiglio comunale.

"È una variazione di bilancio che pone grande attenzione agli investimenti, con il valore aggiunto dato dalla destinazione dei proventi delle donazioni a favore delle famiglie e delle imprese colpite dall’alluvione – prosegue Castellari –. Una variazione articolata, con molte e differenti destinazioni, che restituisce ancora una volta la fotografia di una città che continua a tener assieme crescita, sviluppo e attenzione al sociale".

Per quanto riguarda la spesa corrente, più di 300mila euro andranno a sostegno di imprese e famiglie colpite dalle alluvioni di maggio e, come già emerso nelle scorse settimane, derivano proprio dalle donazioni di privati e associazioni. Nello specifico, si tratta di 150mila euro a favore degli agricoltori; di 33mila euro a sostegno oneri Tari delle famiglie colpite dall’alluvione e di quasi 130mila euro per interventi di ripristino delle aree del Lungofiume. Sono inoltre previsti gli stanziamenti di spesa (dei quali riferiamo a parte) per l’affidamento alla società Area Blu dei servizi aggiuntivi inerenti le progettualità del nuovo ponte Tosa e degli spogliatoi di Sasso Morelli, rispettivamente per 33.100 e 50mila euro.

Viene poi integrato per oltre 620mila euro complessivi lo stanziamento del fondo di riserva dell’annualità 2023. Un provvedimento, quest’ultimo, adottato "allo scopo di fronteggiare eventuali maggiori necessità di spesa nell’ultima parte dell’anno – fanno sapere dalla Giunta –, in particolare relative a utenze e servizi aggiuntivi di Area Blu oltre ad eventuali ulteriori spese collegate all’emergenza alluvione". In totale, la spesa corrente aumenta di 243mila euro, fatte salve le maggiori entrate e le minori spese accertate nei diversi capitoli di spesa.