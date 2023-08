Imbrattata la bacheca di Fratelli d’Italia Vacchi: "Pronti alla denuncia contro ignoti"

Vandali in azione nei confronti della bacheca di Fratelli d’Italia in centro storico. "È un vero e proprio oltraggio alle istituzioni – protesta Nicolas Vacchi, capogruppo in Consiglio comunale –. Al di là dell’offesa personale, sul mio volto e quello delle colleghe Maria Teresa Merli e Serena Bugani, ciò che colpisce è la mancanza di rispetto per le istituzioni e anche il degrado di cui è nuovamente vittima questa zona". Alla luce dell’imbrattamento, Vacchi fa sapere di stare valutando la presentazione di una denuncia contro ignoti. "Intimidazioni, bestemmie e danneggiamento di un bene di proprietà comunale non ci fermano – concludono da FdI –. Non ci fanno desistere dal proseguire nel nostro ruolo di proposta, ascolto e controllo".