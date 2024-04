Imolese Non punge, San Marino la punisce

VICTOR

1

IMOLESE

0

VICTOR : Pazzini, G. Benvenuti, Tosi (17’ st De Santis), Bertolotti, Sabba, Onofri, Haruna (39’ st De Queiroz), Lombardi, Lazzari (31’ st Arlotti), Lattarulo, D’Este (31’ st Lozza). A disposizione: Gattuso, Sollaku, Eleonori, Morelli, T. Benvenuti. All. Bovo.

IMOLESE: Laukzemis, Ale, Elefante (1’ st Konate), Brandi, Dall’Osso, Mattiolo (5’ st Gulinatti), Capozzi (37’ st Antognoni), Garavini, Daffe (1’ st Diawara), Vlahovic (28’ st Manes), Raffini. A disposizione: Adorni, Rama, Camara, Manzoni. All. D’Amore.

Arbitro: Stefano Calzolari di Albenga.

Rete: 34’pt Haruna.

Note: ammoniti Brandi, Haruna, Lattarulo, Lazzari, Dall’Osso.

Imolese sempre più giù e San Marino sempre più su. I rossoblù non sanno più vincere e nemmeno più segnare (solo un gol nelle ultime tre), così, anche la missione in casa dei titani si è conclude senza successo, nonostante una convincente reazione in avvio di ripresa, non sufficiente però per uscire con almeno un punto in tasca. Sorride e da ossigeno alla propria classifica invece la Victor, che ritrova la vittoria dopo quattro turni e riprende spedita la corsa verso i playoff.

Primo tempo quasi interamente di marca biancazzurra, anche se al 25’ è l’Imolese che avrebbe tra i piedi l’opportunità per sbloccarla, ma la conclusione ravvicinata di Raffini viene disinnescata da Pazzini. A differenza di ciò che avviene dieci minuti più tardi nell’altra metà campo: Tosi crossa dalla sinistra e trova puntuale l’inserimento di Haruna, che di testa, con ottima scelta di tempo, infila il pallone alle spalle di Laukzemis. San Marino in vantaggio e primo tempo che si chiude con il risultato 1-0.

Nella ripresa D’Amore cambia le carte in tavola e i rossoblù si accendono, la Victor si chiude in maniera ordinata e prova a contenere. Attorno al 70’, l’Imolese torna a farsi pericolosa, questa volta con Brandi, la cui conclusione però termina sul fondo.

La squadra di D’Amore chiude in crescendo, ma senza mai riuscire realmente a pungere, con Laukzemis bravo nel recupero ad evita un passivo che sarebbe stato alquanto ingeneroso, salvando in uscita una pericolosa ripartenza guidata da Lattarulo, lanciato verso il bis. Finisce 1-0, con la Victor che si ripete contro l’ex tecnico D’Amore, dopo la vittoria al Galli lo scorso dicembre, e l’Imolese a leccarsi le ferite di un finale di stagione decisamente sottotono. Domenica a Imola arriverà la capolista Carpi, pronta a festeggiare la promozione con un turno d’anticipo: riusciranno i rossoblù a fare lo scherzetto?

Giovanni Poggi