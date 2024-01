In calendario musica, libri e racconti . Le iniziative a Bubano, Mordano e Castel Guelfo

Doppia iniziativa a Mordano per il Giorno della Memoria. La prima è in agenda il 20 gennaio, alle 17.30 presso il teatro di via Sant’Eustachio, con ‘Note di Memoria’. Una serie di melodie e colonne sonore a cura del Trio Movie a cui faranno seguito letture sul tema della deportazione a cura dell’associazione culturale Bardur. Il 28, alle 16.30 al Torrione Sforzesco di Bubano, incontro sul volume ‘A casa di Donna Mussolini’ con Alberto Szego e Cristina Petit intervistati da Lisa Emiliani. A Castel Guelfo, invece, spazio ad un percorso didattico nelle scuole dal 22 al 31 gennaio. Riflettori puntati su mostre e laboratori nella biblioteca scolastica con i focus ‘La fuga di Grazia’, per comprendere gli effetti dell’applicazione delle leggi razziali ad Imola, e ‘Diritti al cuore’ fatto di storie e racconti sui diritti dei bambini. Per i più grandi, infine, via libera alla presentazione del libro ‘Giotto coraggio’ con l’autore Paolo Casadio in programma l’8 febbraio alle 20.30 nella Sala Viola della biblioteca e all’attività ‘Educare attraverso i luoghi: Bologna e la strage del 2 agosto 1980’ in compagnia della storica Cinzia Venturoli nel mese di marzo.

m.g.