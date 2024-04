Inaugura la mostra dell’artista Bevignani

Alla Rocca di Dozza è tutto pronto per l’inaugurazione di sabato, alle 17.30 ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, della mostra ‘Luoghi dei colori’ dell’artista Giorgio Bevignani. L’esposizione, visitabile acquistando il biglietto d’ingresso all’antico castello, è curata da Sabrina Marin e proseguirà fino al 30 giugno. Bevignani, che vive nella sua casa studio a Castel San Pietro, porta nel borgo una serie di opere fortemente legate ai vicini muri dipinti che colorano le viuzze del paese. Il vernissage è preceduto, alle ore 16, dal ‘Festival del duo pianistico’ con Francesca Rinzullo e Gabriele Scarpa che si esibiranno in un repertorio di Shostakovich e Ravel. La mostra è realizzata con il supporto della Fondazione Dozza Città d’Arte, della Galleria Stefano Forni, della collezione privata Giuliani-Manuzzi per ‘Ametiste Convex’ e collezione privata M.V. per ‘Lugnano’.