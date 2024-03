Inaugurata la mostra. Uomo e campione, il racconto di Senna in 94 fotografie

Novantaquattro scatti che celebrano l’umanità di Senna assieme al grande campione di Formula uno. Al museo di San Domenico ieri pomeriggio è stato tagliato il nastro di inaugurazione della mostra fotografica ‘Magic’, dedicata ai trent’anni dal terribile primo maggio del 1994, giorno in cui il pilota brasiliano perse la vita uscendo di strada alla curva del Tamburello all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Un appuntamento a cui una buona cinquantina di cittadini imolesi non hanno voluto mancare. La mostra è solo il primo degli eventi principali del programma ‘Senna 30 years’ che ricorda il campione. Fino al 2 giugno sarà dunque possibile ammirare un allestimento di novantaquattro scatti in bianco e nero, frutto dell’opera dei fotografi Mirco Lazzari e Angelo Orsi. Quest’ultimo, amico del pilota oltre che fotografo.

La scelta del numero di opere utilizzato ed esposto non è casuale: l’intento è infatti quello di richiamare e ricordare l’anno della tragica morte di Senna. Il percorso fotografico è un viaggio che si compone in diverse tappe, volte a ricordare e celebrare i momenti di gloria del campione e le sue vittorie, ma non solo; non mancano momenti più umani e frammenti di vita quotidiana a comporre un’immagine a tre dimensioni dell’uomo. Presenti quindi, oltre che i ‘classici’ ritratti del pilota con il casco sulla sua auto in pista, anche scatti più intimi, con jeans, camicia e occhiali da sole mentre scherza con gli amici del paddock. Una scelta artistica non casuale. "Vogliamo ricordare la sua umanità, oltre che il suo essere un campione" ha ricordato il fotografo Angelo Orsi che lo ha conosciuto da vicino. "Senna è un campione immortale e lo dimostra specialmente il fatto che la sua fama è nota anche alle generazioni di oggi, che pur non avendolo conosciuto direttamente lo celebrano", ha raccontato il sindaco di Imola Marco Panieri. Infatti, all’inaugurazione, non sono mancati cittadini imolesi di tutte le età: a partire dai signori più anziani, fino ad addirittura, la presenza di bambini. Un segno di un passaggio di un testimone generazionale. Assieme a lui all’inaugurazione che si è tenuta ieri pomeriggio, c’erano l’assessora all’autodromo Elena Penazzi, l’assessore ai lavori pubblici Pierangelo Raffini e i due fotografi. "Con questa mostra vogliamo far vivere l’atmosfera degli anni di Senna a tutti e promuovere il nostro territorio anche grazie alla cornice del museo ‘San Domenico’ – ha concluso Panieri – . Vogliamo dimostrare l’affetto, il legame e la passione che ancora esistono e restano con Ayrton, un grande campione con un lato umano, intimo e spirituale che ha segnato i ricordi di migliaia di appassionati in tutto il mondo".

L’esposizione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’Istituto ‘Ayrton Senna’, il Ministero degli Esteri e la Regione Emilia-Romagna. È possibile visitare la mostra il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ci saranno inoltre aperture speciali con orario festivo dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 nelle giornate di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio. Infine sono previste aperture speciali dalle ore 18 alle 22 giovedì 18 aprile, martedì 30 aprile, giovedì 2 maggio e giovedì 16 maggio. Ingresso 8 euro.

Francesca Pradelli