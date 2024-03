Inaugurata palestra a cielo aperto nel Parco Via Luca Ghini, Casalfiumanese promuove lo sport per la comunità

È stata inaugurata la grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute al ‘Parco Via Luca Ghini’ di Casalfiumanese. Il municipio guidato dalla sindaca Beatrice Poli, tra l’altro, è il primo in area metropolitana a realizzare il progetto con l’adesione alla ‘linea di intervento 1’ del bando promosso in collaborazione con Anci. Attività all’aria aperta alla portata di tutti perché ogni attrezzo, dotato di apposito Qr Code, mette a disposizione vari tutorial di allenamento. Le dotazioni saranno gestite dall’Asd Z.Fitness di Valentina Monducci attraverso una logica di massima condivisione con le altre realtà sportive del territorio e open use. Al taglio del nastro, oltre alla prima cittadina e all’assessore allo sport Filippo Vega, erano presenti i nuotatori azzurri Simone Cerasuolo e Federico Poggio e l’ex ginnasta olimpica Carlotta Giovannini. "Lo sport non è solo un principio ma un modello da seguire – ha detto la sindaca Poli –. Questo è un ulteriore tassello che realizziamo per la crescita della nostra comunità".